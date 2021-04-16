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ЕБРР выделил кредит одному из крупнейших производителей кожи в Азербайджане

ЕБРР выделил кредит одному из крупнейших производителей кожи в Азербайджане Проект предусматривает строительство нового современного производственного предприятия и вспомогательных помещений
Финансы
16 апреля 2021 г. 11:50
ЕБРР выделил кредит одному из крупнейших производителей кожи в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил обеспеченный кредит с преимущественным правом требования на сумму до 2 млн долларов США (1,7 млн евро) для ООО "RER Modern Hides", одному из крупнейших производителей и экспортеров кожевенных полуфабрикатов и обработанных кож в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на сообщение банка, компания ищет финансирование для строительства нового современного производственного предприятия и вспомогательных помещений, которые позволят ООО "RER Modern Hides" улучшить качество производимой кожи и расширить ассортимент продукции, охватывая более широкую клиентскую базу и экспортные рынки.

Общая стоимость проекта составляет 4,4 млн долларов США.

«Поддержки ЕБРР в первую очередь нацелена на «конкурентоспособное» качество, помогая малым и средним предприятиям реструктурироваться и становиться более эффективными или профессиональными. Суб-проекты могут быть нацелены на любые другие качества перехода в качестве второстепенной цели. Проект поддерживает цели рамочной программы, поддерживая МСП в следующих областях: «Конкурентоспособный» и «Интегрированный», - отмечает банк.

ЕБРР - ведущий институциональный инвестор в Азербайджане. На сегодняшний день банк инвестировал 3,1 миллиарда евро в 175 проектов в стране. Он также предоставляет бизнес-консультации местным малым и средним предприятиям и помог более чем 1 000 фирмам улучшить свои показатели и обеспечить рост.

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Версия на английском языке EBRD allocates loan to one of largest producers of leather hides in Azerbaijan

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