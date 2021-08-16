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ЕБРР выделил азербайджанскому банку кредит в манатах

ЕБРР выделил азербайджанскому банку кредит в манатах Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Bank Respublika необеспеченный кредит в размере 9,5 млн долларов США (7,96 млн евро) в манатах.
Финансы
16 августа 2021 г. 13:58
ЕБРР выделил азербайджанскому банку кредит в манатах

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Bank Respublika необеспеченный кредит в размере 9,5 млн долларов США (7,96 млн евро) в манатах.

Как сообщает Report со ссылкой на ЕБРР, кредит будет предоставлен в рамках системы финансовых институтов (Financial Intermediaries Framework, FIF).

Согласно информации, проект будет реализован в рамках системы финансовых институтов для кредитования микро-, малого и среднего бизнеса (KOBİA), действующих в сфере сельского хозяйства Азербайджана, в соответствии с политическим заявлением FIF.

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Версия на английском языке EBRD provides AZN loan to Azerbaijani bank 
Версия на азербайджанском языке EBRD Azərbaycan bankına manatla kredit ayırıb

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