ЕБРР выделил азербайджанскому банку кредит в манатах

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Bank Respublika необеспеченный кредит в размере 9,5 млн долларов США (7,96 млн евро) в манатах.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Bank Respublika необеспеченный кредит в размере 9,5 млн долларов США (7,96 млн евро) в манатах.

Как сообщает Report со ссылкой на ЕБРР, кредит будет предоставлен в рамках системы финансовых институтов (Financial Intermediaries Framework, FIF).

Согласно информации, проект будет реализован в рамках системы финансовых институтов для кредитования микро-, малого и среднего бизнеса (KOBİA), действующих в сфере сельского хозяйства Азербайджана, в соответствии с политическим заявлением FIF.