ЕБРР выделил азербайджанской компании кредит на строительство складов вдоль Среднего коридора

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил выделение азербайджанской компании Gemza Group LLC обеспеченного кредита в размере до 5,6 млн евро на строительство трех современных складов.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил выделение азербайджанской компании Gemza Group LLC обеспеченного кредита в размере до 5,6 млн евро на строительство трех современных складов общей площадью 24 тысячи квадратных метров.

Как передает Report со ссылкой на ЕБРР, общая стоимость проекта составляет 19,1 млн евро.

"Проект поможет компании расширить деятельность в новом направлении бизнеса и диверсифицировать свои доходы", - говорится в сообщении.

Кредит предназначен для решения проблемы нехватки современных складов в Азербайджане, повышения устойчивости цепочки поставок страны и увеличения складских мощностей вдоль Среднего коридора. Соглашение также включает в себя установку на месте солнечных панелей для выработки до 1 МВт электроэнергии, что значительно снижает затраты на электроэнергию.

Gemza Group поставляет вращающееся оборудование (насосы и клапаны), производит запасные части и предоставляет услуги по ремонту, техническому обслуживанию и капитальному ремонту в Азербайджане, некоторых странах Центральной Азии, ОАЭ и Турции. Предлагаемая сделка станет вторым соглашением банка с заемщиком.

Первый приоритетный обеспеченный кредит на сумму 8 млн евро для Gemza Group LLC быль выделен в конце 2021 года на капитальные затратыи покрытие потребностей в оборотном капитале.

"Привлечение дополнительного финансирования у ЕБРР обусловлено ​​сроком и структурой погашения предлагаемого кредита, который необходим для реализации проекта. Местные банки в основном предоставляют кредиты на более короткий срок с ограничительными графиками погашения. Gemza Group также использует опыт ЕБРР в области энергоэффективности и ресурсоэффективности для получения сертификата EDGE", - отмечает банк.

Европейский союз в рамках своей инициативы EU4Climate поможет Gemza Group получить сертификат EDGE (превосходство в дизайне для большей эффективности) для своих новых складов, а также предоставит ей грант на установку солнечных панелей на месте через Центр финансирования и передачи технологий ЕБРР по изменению климата (FINTECC). Часть расходов на комплексную юридическую проверку была покрыта Фондом устойчивой инфраструктуры ЕБРР (SIF)