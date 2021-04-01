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ЕБРР выделил 25 млн евро производителю продуктов питания в Азербайджане

ЕБРР выделил 25 млн евро производителю продуктов питания в Азербайджане Кредит будет предоставлен в азербайджанских манатах двумя равными траншами.
Финансы
1 апреля 2021 г. 13:51
ЕБРР выделил 25 млн евро производителю продуктов питания в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил кредит в размере 25 миллионов евро ООО Avrova, ведущему производителю макаронных изделий, кондитерской продукции, безалкогольных напитков и мучных изделий.

Как передает Report со ссылкой на сообщении банка, кредит будет предоставлен в азербайджанских манатах двумя равными траншами. Первый транш будет использован для финансирования новой линии по производству макаронных изделий. Второй предназначен для приобретения нового оборудования для производства печенья, тортов и кормов для животных.

В рамках сотрудничества с ЕБРР компания Avrova создаст программу обучения, чтобы предоставить новым и существующим сотрудникам аккредитованные навыки в технических профессиях, а также в электронной коммерции. Кроме того, компания позаботится о том, чтобы ее текущая деятельность предоставляла женщинам и мужчинам равные возможности. Avrora также пересмотрит свою политику и практику в области людских ресурсов, чтобы улучшить условия труда, убедившись, что они равны для женщин и мужчин. Этот проект представляет собой первую инвестицию ЕБРР, направленную на открытие равных возможностей в Азербайджане, и соответствует новой стратегической ориентации банка на продвижение равных возможностей во всех его регионах.

Как говорится в сообщении, поддержка местных компаний в их расширении посредством прямого финансирования и целевых долгосрочных консультаций, а также содействие экономической диверсификации являются одними из приоритетов ЕБРР в стране.

ЕБРР - ведущий институциональный инвестор в Азербайджане. На сегодняшний день банк инвестировал 3,1 миллиарда евро в 174 проекта в стране. Он также предоставляет бизнес-консультации местным малым и средним предприятиям и помог более чем 1 000 фирмам улучшить свои показатели и обеспечить рост.

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Версия на английском языке EBRD allocates 25M euros to food products manufacturer in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке EBRD Azərbaycanın qida istehsalçısına 25 mln avro ayırıb

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