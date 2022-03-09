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ЕБРР выделил 2 млрд евро в рамках помощи затронутым событиями в Украине странам

ЕБРР выделил 2 млрд евро в рамках помощи затронутым событиями в Украине странам Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о выделении 2 млрд евро в рамках начального пакета помощи "жителям, компаниям и странам", затронутым событиями на Украине.
Финансы
9 марта 2022 г. 17:52
ЕБРР выделил 2 млрд евро в рамках помощи затронутым событиями в Украине странам

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о выделении 2 млрд евро в рамках начального пакета помощи "жителям, компаниям и странам", затронутым событиями на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду заявлении финансовой организации.

В нем указывается, что деятельность ЕБРР на Украине будет сосредоточена на четырех "основных элементах", включая "отсрочку платежей, списание долгов и реструктуризацию", "финансирование торговли, в том числе для импорта топлива", "финансирование экстренного покрытия дефицита ликвидности" и "экстренную поддержку реформ" со стороны украинских властей.

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Версия на английском языке EBRD provides 2 billion euros in aid to countries affected by Ukrainian events

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