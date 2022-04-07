ЕБРР: Война в Украине окажет серьезное влияние на показатели банка в 2022 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) зафиксировал самую высокую прибыль за всю историю, показатель в 2,5 млрд евро побил предыдущий рекорд, установленный в 2006 году.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) зафиксировал самую высокую прибыль за всю историю, показатель в 2,5 млрд евро побил предыдущий рекорд, установленный в 2006 году.

Как передает Report со ссылкой на ЕБРР, банк недавно объявил о пакете экономической устойчивости на сумму 2 млрд евро, чтобы помочь Украине и соседним странам, пострадавшим от российского вторжения. Однако банк также подчеркивает, что война с Украиной , вероятно, окажет серьезное влияние на финансовые показатели в 2022 году. ЕБРР имеет большой портфель инвестиций и акций в Украине, а также портфели в Беларуси и России.

Рекордные результаты банка за прошлый год во многом были обусловлены отличными показателями вложений в акционерный капитал в регионах его операций.

ЕБРР инвестирует в основном в частный сектор с целью поддержки перехода к рыночной экономике. Его вложения в акционерный капитал зафиксировали рост примерно на 30% (1,7 млрд евро), что примерно втрое превышает темпы роста по сравнению с контрольным показателем роста акционерного капитала в странах ЕБРР на 2021 год. Особой особенностью стал существенный прирост инвестиций банка в технологии.

Снижение ожидаемых кредитных убытков также повлияло на размер прибыли. Доля неработающих кредитов (NPL) снизилась по сравнению с концом 2020 года, поскольку экономика оправилась от пандемии COVID-19.

В конце 2021 года капитальная база ЕБРР составляла 20,3 млрд евро, и деятельность банка значительно превышала требования "ААА", установленные рейтинговыми агентствами. Банк рассчитывает сохранить высокую капитализацию, несмотря на экономические последствия войны. Увеличение стоимости энергии и продуктов питания в результате войны, а также возможность повышения процентных ставок, вероятно, окажут влияние на экономику стран, в которых работает банк.

Говоря об итогах 2021 года, Соха Эль-Турки, финансовый директор ЕБРР , сказала: «Эти рекордные финансовые результаты показывают, что банк действительно меняет ситуацию своими инвестициями, помогая предприятиям преобразовывать экономику и улучшать жизнь людей. Результаты свидетельствуют о всестороннем укреплении баланса и ставят ЕБРР на очень прочную финансовую основу".

По ее словам, банк незамедлительно объявил о пакете по обеспечению экономической устойчивости на сумму 2 млрд евро для Украины и соседних с ней стран, пострадавших от войны, и ЕБРР полон решимости сделать все возможное, чтобы помочь им справиться с последствиями конфликта.

«В более широком плане у ЕБРР есть как капитальная база, так и подушка ликвидности, чтобы противостоять финансовому шоку и продолжать поддерживать Украину и другие страны, в которых мы работаем», - сказала Эль-Турки.

ЕБРР недавно объявил, что в 2021 году он достиг своего второго по величине объема операций — 10,4 млрд евро, что лишь немного ниже рекордного показателя, достигнутого в 2020 году, когда инвестиции ЕБРР были поддержаны за счет экстренного кредитования в начале пандемии COVID-19. В 2021 году инвестиции частного сектора выросли до 76% годового объема бизнеса, а «зеленое» финансирование достигло 51%. Банк обязался привести все свои инвестиции в соответствие с Парижским соглашением об ограничении изменения климата. Он также взял на себя обязательство к 2025 году сделать большую часть своих ежегодных инвестиций «зелеными» — цель, которую ЕБРР выполнил на четыре года раньше запланированного срока.

Отметим, что ЕБРР является ведущим институциональным инвестором в Азербайджане и на сегодняшний день инвестировал около 3,4 млрд евро в более чем 180 проектов в различных секторах экономики. Стратегия Банка в Азербайджане направлена ​​на помощь в диверсификации экономики и развитии ненефтяного частного сектора.