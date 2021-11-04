ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Азербайджана в 2021-2022 годах

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Азербайджана в 2021 году с 2% до 4%, а в 2022 году - с 2,5% до 3,2%.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Азербайджана в 2021 году с 2% до 4%, а в 2022 году - с 2,5% до 3,2%.

Как передает Report, это следует из ноябрьского отчета ЕБРР "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects).

"Восстановление экономики Азербайджана было более сильным, чем ожидалось, на фоне роста цен на нефть и газ. Рост ВВП ускорился до 4,8% в годовом исчислении в период с января по сентябрь 2021 года, в основном за счет роста ненефтяного сектора на 6,2%. Однако добыча нефти растет только постепенно в соответствии с обязательствами Азербайджана по соглашению ОПЕК +. Таким образом, рост нефтегазового ВВП за тот же период оставался умеренным и составил 1,4%", - говорится в отчете ЕБРР.

Аналитики банка считают, что благоприятные цены на углеводороды способствовали образованию профицита в текущем счете в первом квартале 2021 года.

"Несмотря на валютную стабильность, рост мировых цен на товары и логистические услуги привел к ускорению инфляции до 8,5% в годовом исчислении в сентябре 2021 года. Целевой показатель 4% +/- 2%, Центральный банк Азербайджана решил увеличить учетную ставку на 25 базисных пунктов до 6,5% в сентябре. Растущий спрос и рост цен на нефть, поддерживаемый ожидаемым продолжением постепенного увеличения квот на добычу нефти поддержат общие экономические показатели во второй половине 2021 года. Исходя из этого, ожидается, что экономика вырастет на 4% в 2021 году и на 3,2% в 2022 году", - говорится в отчете.