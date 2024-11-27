ЕБРР: Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2024 году замедлится до 3,5%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует замедление среднегодовой инфляции в Азербайджане в 2024 году до 3,5% с 8,8% в 2023 году.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует замедление среднегодовой инфляции в Азербайджане в 2024 году до 3,5% с 8,8% в 2023 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на материалы банка.

Согласно прогнозам ЕБРР, профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана по итогам 2024 года составит 8,5% ВВП против 9,9% ВВП в прошлом году.

Касаясь текущей макроэкономической среды в Азербайджане, банк отмечает, что в 2024 году темпы роста ВВП ускорились, а инфляция замедлилась. Нефтегазовый сектор вернулся к траектории роста за счет сильного спроса на газ. "Инфляция остается в пределах целевого диапазона центрального банка", - отмечает ЕБРР.

В банке считают, что экспорт энергоносителей и государственные инвестиции продолжат стимулировать рост ВВП страны в ближайшие годы. "По нашим оценкам реальный рост ВВП Азербайджана в 2024 году составит 3,8%, в 2025 году - 2,7%. Прогноз очень чувствителен к колебаниям цен на нефть и газ, а также геополитической нестабильности в регионе", - подчеркивает ЕБРР.

Отметим, что министерство экономики Азербайджана рост ВВП в 2024 году прогнозирует на уровне 4,2%, в 2025 году - на 3,5%. Прогноз по среднегодовой инфляции составляет 2,7% и 4,6% соответственно.

Экономика Азербайджана в 2023 году выросла на 1,1%, среднегодовая инфляция составила 8,8%.