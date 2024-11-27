О нас

ЕБРР: Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2024 году замедлится до 3,5%

ЕБРР: Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2024 году замедлится до 3,5% Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует замедление среднегодовой инфляции в Азербайджане в 2024 году до 3,5% с 8,8% в 2023 году.
Финансы
27 ноября 2024 г. 12:32
ЕБРР: Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2024 году замедлится до 3,5%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует замедление среднегодовой инфляции в Азербайджане в 2024 году до 3,5% с 8,8% в 2023 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на материалы банка.

Согласно прогнозам ЕБРР, профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана по итогам 2024 года составит 8,5% ВВП против 9,9% ВВП в прошлом году.

Касаясь текущей макроэкономической среды в Азербайджане, банк отмечает, что в 2024 году темпы роста ВВП ускорились, а инфляция замедлилась. Нефтегазовый сектор вернулся к траектории роста за счет сильного спроса на газ. "Инфляция остается в пределах целевого диапазона центрального банка", - отмечает ЕБРР.

В банке считают, что экспорт энергоносителей и государственные инвестиции продолжат стимулировать рост ВВП страны в ближайшие годы. "По нашим оценкам реальный рост ВВП Азербайджана в 2024 году составит 3,8%, в 2025 году - 2,7%. Прогноз очень чувствителен к колебаниям цен на нефть и газ, а также геополитической нестабильности в регионе", - подчеркивает ЕБРР.

Отметим, что министерство экономики Азербайджана рост ВВП в 2024 году прогнозирует на уровне 4,2%, в 2025 году - на 3,5%. Прогноз по среднегодовой инфляции составляет 2,7% и 4,6% соответственно.

Экономика Азербайджана в 2023 году выросла на 1,1%, среднегодовая инфляция составила 8,8%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке EBRD: Azərbaycanda orta illik inflyasiya 2024-cü ildə 3,5 %-ə qədər azalacaq
Версия на английском языке EBRD: Average annual inflation in Azerbaijan to slow to 3.5% in 2024

Экслюзивные новости

Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi