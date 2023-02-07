ЕБРР: Создание пула IT-специалистов в Азербайджане поможет привлечь инвестиции в сектор ИКТ

Поддержка создания пула квалифицированных IT-специалистов в азербайджанских городах поможет привлечь инвестиции в сектор ИКТ и будет способствовать созданию рабочих мест и общему устойчивому и инклюзивному экономическому росту.

Поддержка создания пула квалифицированных IT-специалистов в азербайджанских городах поможет привлечь инвестиции в сектор ИКТ и будет способствовать созданию рабочих мест и общему устойчивому и инклюзивному экономическому росту.

Как передает Report, об этом сказала глава бакинского представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Камола Махмудова в ходе мероприятия в связи с запуском проекта IT Hub Azerbaijan.

"Гарантированная удаленная занятость в глобальных ИКТ-компаниях обеспечит включение молодых людей из регионов в состав рабочей силы, а сами регионы выиграют от положительных побочных эффектов этого процесса", - считает К.Махмудова.

По ее словам, проект IT Hub особенно интересен тем, что поможет привлечь инвестиции в регионы страны и создать там возможности для трудоустройства: "Студенты будут приезжать, в основном из Гянджи и Нахчыванской Автономной Республики, а также из Сумгайыта, Лянкярана, Мингячевира и Ширвана".

Проект запущен с сотрудничестве с Центром анализа и координации четвертой промышленной революции (4SİM), ЕБРР и предприятием StrategEast.

Она вновь подчеркнула приверженность ЕБРР поддержке Азербайджана в улучшении его инвестиционного климата.

Как отметила глава представительства, с начала сотрудничества ЕБРР инвестировал 3,6 млрд долларов США в реализацию 157 проектов в Азербайджане, из которых 54% приходится на частный сектор: "2022 год стал для нас годом многих новшеств: мы профинансировали наш первый проект экономики замкнутого цикла, сделали первые инвестиции в сектор телекоммуникаций, медиа и технологий (ТМТ) и софинансировали первую солнечную электростанцию коммунального масштаба в стране. Мы с гордостью инвестировали 86 млн евро в Азербайджан, направляя финансы и технические знания в инклюзивный рост и цифровизацию. 71% этих средств направлен в «зеленую» экономику. Мы благодарны за поддержку со стороны наших партнеров, что является залогом успеха всех проектов, которые мы поддерживаем в стране".