ЕБРР совместно с ЕС увеличивают поддержку "зеленых" инвестиций в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский союз (ЕС) наращивают свою поддержку "зеленых" инвестиций и устойчивости к изменению климата в Египте, Марокко и странах Восточного партнерства (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина и Армения).

Как передает Report со ссылкой на сообщение ЕБРР, ЕС предоставляет гранты на общую сумму 61,3 млн евро для поддержки трех программ банка, помогающих предприятиям инвестировать в энергоэффективность, сокращать выбросы углекислого газа, внедрять инновационные зеленые технологии, улучшать правовые рамки для инвестиций в области энергоэффективности и ресурсоэффективности.

Странам Восточного партнерства будет выделено 15,4 млн евро в рамках инициативы EU4Climate, которые будут направлены через программу ЕБРР «Центр трансфера финансов и технологий для изменения климата» (FINTECC) клиентам корпоративного сектора. Эти средства будут предоставлены посредством инвестиционных грантов, технической помощи и ваучеров на инновации в области устойчивости к изменению климата, что должно способствовать ускорению внедрения инновационных климатических технологий и устойчивых методов ведения бизнеса.

Египту выделено в качестве гранта 24,8 млн евро для поддержки Фонда финансирования зеленой энергии ЕБРР (GEFF), который инвестирует в энергоэффективные и возобновляемые источники энергии через местные финансовые учреждения для кредитования частных компаний.

В Марокко аналогичный фонд GEFF получит 21,1 млн евро, которые будут предоставлены местным предприятиям для инвестирования в зеленые технологии. Благодаря этому бенефициары сократят свои расходы за счет реализации мер по адаптации к изменению климата, энергоэффективных технологий и технологий использования возобновляемых источников энергии, что также повысит их общую конкурентоспособность.

"Климатическое финансирование является важнейшим инструментом для зеленых инвестиций, расширения использования возобновляемых источников энергии и создания будущего с низким уровнем выбросов углерода, особенно в то время, когда коронавирусная пандемия и падение цен на нефть угрожают прогрессу климатических действий. ЕБРР и ЕС привержены ускорению «зеленого» восстановления в странах, где они совместно работают", - говорится в сообщении.

Пьер Хейльбронн, вице-президент ЕБРР по политике и партнерствам, сказал: "Наше тесное сотрудничество с ЕС принесет конкретные выгоды для окружающей среды в странах, где мы совместно предоставляем климатическое финансирование и поддержку. Помимо наших инвестиций, мы также сосредоточимся на совершенствовании нормативно-правовой базы для таких "зеленых" инвестиций, чтобы создать устойчивый рынок климатических технологий в регионе".

Оливер Вархели, комиссар Европейского союза по соседству и расширению, сказал: «Наше многолетнее сотрудничество с ЕБРР чрезвычайно ценно, в том числе в области "зеленых" финансов, где у банка есть важный опыт. В Египте и Марокко, а также в странах Восточного партнерства наша совместная поддержка поможет увеличить инвестиции в энергоэффективные и возобновляемые источники энергии в частном секторе, что поможет построить устойчивую экономику".

Отметим, что ЕБРР является пионером в финансировании проектов, которые способствуют развитию возобновляемой энергии и борьбе с изменением климата. На сегодняшний день ЕБРР выделил 34 млрд евро на зеленые инвестиции, профинансировал более 1 900 "зеленых" проектов и помог сокращению более 102 млн тонн выбросов углекислого газа.