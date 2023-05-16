ЕБРР сохранил прогнозы экономического роста в Азербайджане без изменений

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует темпы роста экономики Азербайджана в 2023 году на уровне 2,5%, в 2024 году - 2,7%.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует темпы роста экономики Азербайджана в 2023 году на уровне 2,5%, в 2024 году - 2,7%.

Как передает Report со ссылкой на последний отчет ЕБРР "Перспективы региональной экономики", эти показатели сохранились без изменений и соответствуют февральскому прогнозу.

В настоящее время прогнозируется, что объем ВВП в регионах банка, расположенных на трех континентах, вырастет на 2,2% в 2023 году по сравнению с 2,3%, прогнозируемыми в его февральском обновлении.

Ожидается, что темпы роста ускорятся до 3,4% в 2024 году (по сравнению с прогнозом в 3,3% в феврале) по мере постепенного ослабления инфляционного давления.

Факторы пересмотра в сторону понижения на 2023 год включают: экономические последствия февральских землетрясений и ожидаемое ужесточение кредитных условий позднее в этом году в Турции; задержка реформ в южном и восточном Средиземноморье; и последствия вялого роста в странах с развитой экономикой, устойчивой инфляции и ужесточения условий финансирования в Центральной Европе и странах Балтии.

Рост в 2022 году снизился до 3,3% по сравнению с 7,2% в 2021 году до войны России с Украиной. А за сильным началом 2022 года, отчасти благодаря восстановлению после пандемии, последовали два последовательных квартала отрицательного (поквартально) роста во второй половине года.

"Этот технический спад является четвертым, поразившим регионы операций ЕБРР с середины 1990-х годов, после азиатского и российского экономических кризисов 1997–1998 годов, глобального финансового краха 2008–2009 годов и пандемии COVID-19.

Однако данные, лежащие в основе первых оценок квартального роста ВВП в 2022 году, все еще носят предварительный характер и могут быть пересмотрены", - говорится в отчете.

ЕБРР ожидает также замедление роста в Восточной Европе и на Кавказе (за исключением Украины), поскольку чрезвычайные факторы, подстегнувшие экономическую активность в 2022 году, обеспечивают ограниченный дополнительный стимул. Прогнозируется, что регион в целом вырастет на 1,9% в 2023 году и на 3,3% в 2024 году.

Отметим, что в 2022 году объем ВВП в Азербайджане вырос на 4,6%, при этом в ненефтегазовом секторе рост составил 9%, поскольку экономика выиграла от значительного притока иностранной валюты, считает банк. "Сильный экономический рост за последние два года был обусловлен восстановлением экономики после пандемии COVID-19 и высокими доходами от углеводородов. Высокие цены на нефть и газ увеличили экспортные доходы, в то время как в то же время чистые денежные переводы увеличились в шесть раз, в основном, за счет граждан России, в том числе многих выходцев из Азербайджана. В течение первых трех месяцев 2023 года экономический рост резко замедлился, до 0,4% в годовом исчислении, при этом добыча в нефтегазовом секторе упала на 4%, несмотря на то, что добыча газа выиграла от роста европейского спроса на альтернативные поставки газа", - говорится в отчете.