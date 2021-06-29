ЕБРР прогнозирует рост экономик стран-членов на 4,2% в 2021 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост экономик стран, где он реализует программы, на 4,2% в 2021 году на фоне восстановления экономической деятельности после пандемии.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост экономик стран, где он реализует программы, на 4,2% в 2021 году на фоне восстановления экономической деятельности после пандемии.

Как передает Report, это следует из весеннего отчета ЕБРР "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects).

В документе исследуется ситуация в 38 государствах с формирующимися рынками. Нынешний прогноз улучшился по сравнению с тем, который был опубликован в сентябре прошлого года. В нем банк, штаб-квартира которого находится в Лондоне, ожидал роста ВВП стран только на 3,6%.

По данным ЕБРР, экономическому восстановлению способствует рост в таких отраслях, как промышленность и розничная торговля, сильно пострадавших от пандемии.

"Расширение программ вакцинации и улучшение ситуации в области общественного здравоохранения позволили постепенно отменить меры социального дистанцирования и другие ограничения. В результате экономика перезапустилась - промышленное производство и розничные продажи значительно восстановились, а мобильность людей в регионах, куда инвестирует банк, в среднем вернулась к уровню до пандемии", - говорится в документе.

В 2022 году, по оценкам ЕБРР, экономика развивающихся стран продолжит активно развиваться. Ее рост составит 3,9%.

Однако, несмотря на улучшение прогнозов, главный экономист ЕБРР Беата Яворчик уверена, что риск неопределенности из-за пандемии все еще очень высок.

"Хотя пересмотренные прогнозы дают основания для оптимизма, остается огромная неопределенность в отношении распространения варианта коронавируса "Дельта", который представляет особенно большие риски для стран, добившихся меньшего прогресса в вакцинации, и для экономик, сильно зависящих от международного туризма", - сказала она.

По мнению Яворчик, картина, которая складывается в регионах, очень разнообразна. Так, страны Центральной Европы и Балтии показали хорошие результаты благодаря "восстановлению экспорта товаров". Другие же государства, где экономическое благополучие в основном зависит от сферы туризма, "пострадали очень сильно". "В странах, которые до пандемии находились в сложных экономических условиях, [вызываемое коронавирусом заболевание] COVID-19 только усугубило существующие проблемы", - добавила эксперт.

Экономисты банка обращают внимание и на то, что финансовое стимулирование экономик привело к тому, что во многих странах, с которыми сотрудничает ЕБРР, государственный долг увеличился в среднем на 11 п. п. от ВВП. "Во многих странах государственный долг в настоящее время находится на уровне, который в последний раз наблюдался во время трансформационного спада в начале 1990-х годов, и может вырасти в дальнейшем. Хотя банкротства до сих пор сдерживались благодаря широкой политической поддержке, уязвимости могут появиться, когда меры государственного стимулирования будут отменены", - отмечается в исследовании.

Если рассматривать ситуацию в отдельности по регионам и странам, то усредненные темпы роста в государствах Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) в 2021 и 2022 годах составят по 4,5%. Это на 1,3 и на 3,7 п. п. выше, чем в предыдущем докладе. Самый активный рост в текущем году эксперты банка ожидают в Киргизии (6,6%).

ЕБРР прогнозирует, что в странах Центральной Европы и государствах Балтии (Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия и Эстония) ВВП должен вырасти на 4,8% в этом году и на 4,6% - в 2022 году. Это означает улучшение сентябрьского прогноза на 1,3 и 0,7 п. п. соответственно.

Экономики стран Восточной Европы и Кавказа (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина), как ожидается, вырастут на 2,8% в 2021 году и на 3% - в 2022 году. Применительно к текущему году это на 0,2 п. п. лучше, чем ожидалось, а к 2022 году - хуже на 1,1 п. п.

В Юго-Восточной Европе (Болгария, Греция, Румыния) средние темпы роста, как ожидается, достигнут в 2021 году 5,2%, а затем снизятся до 5% в 2022 году. В южных и восточных странах Средиземноморского региона (Египет, Иордания, Ливан, Марокко и Тунис) банк ожидает экономического роста на усредненном уровне 3,5% при последующем росте ВВП на 4,6%.

Для Западных Балкан (Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Черногория, а также непризнанное Косово) прогнозируемый ЕБРР рост ВВП должен составить 5,1% при последующем росте в 3,8%. Экономика Турции должна вырасти на 5,5% в 2021 году и на 4% - в 2022 году.

Напомним, что всего банк работает с 39 странами, которые включают в себя государства от Центральной Европы до Центральной Азии, страны Южного и Восточного Средиземноморья, Западный берег и сектор Газа. ЕБРР продолжает управлять портфелем проектов в Республике Кипр без направления туда инвестиций.