ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующий годы

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продолжит позитивную динамику сотрудничества с Азербайджаном и в 2023-ем году.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продолжит позитивную динамику сотрудничества с Азербайджаном и в 2023 году.

Об этом в интервью Report сказал вице-президент ЕБРР по политике и партнерству Марк Боумен.

"Начало 2023-го года также было продуктивное. Во время моего визита в партнерстве с Европейским Союзом мы подписали наш первый проект циркулярной экономики, направленный на поддержку азербайджанского производителя вторичного свинца для расширения мощностей по переработке аккумуляторов, из которых вырабатывается этот свинец.

Глядя на эти достижения, я уверен, что наше продуктивное сотрудничество с Азербайджаном продолжится в области устойчивой инфраструктуры, зеленых финансов, экономической интеграции и цифровизации. Мы сохраним этот импульс в 2023 и последующие годы", - сказал он.

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