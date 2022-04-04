ЕБРР принял решение приостановить доступ России и Беларуси к финансам банка

Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о немедленной приостановке доступа России и Беларуси к финансам банка.

Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о немедленной приостановке доступа России и Беларуси к финансам банка.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе финансового института.

"Совет управляющих ЕБРР одобрил принятие жестких мер в отношении этих двух стран после вторжения в Украину. Доступ России и Беларуси к ресурсам ЕБРР будет официально и немедленно приостановлен после вступления в силу соответствующего решения управляющих", - сказано в сообщении.

Это решение означает, что ни в одной из стран не может быть проектов с финансовым участием банка или деятельности в рамках технического сотрудничества. Кроме того, ЕБРР оставляет за собой право на приостановку или полное прекращение выборки средств по существующим проекта.

"Прискорбно, что мы вынуждены предпринимать подобные шаги после стольких лет сотрудничества с обеими странами. Однако война с Украиной, развязанная Россией, не оставила нам иного выбора, кроме как осудить эти действия и не только на словах. Подобная реакция также необходима, чтобы обе страны четко понимали, что они подорвали ценности, важные как для нашего института, так и для всего международного сообщества", - заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

В настоящее время ЕБРР сосредоточил свое внимание на предоставлении пакета поддержки экономической устойчивости и содействия в получении средств к существованию на сумму 2 млрд евро для Украины, а также других государств региона, которые столкнулись с проблемой беженцев из этой страны.