О нас

ЕБРР предложил ASCO кредит в размере более 100 млн доллар

ЕБРР предложил ASCO кредит в размере более 100 млн доллар Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предложил ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) кредит в размере более 100 миллионов евро.
Финансы
28 декабря 2022 г. 13:01
ЕБРР предложил ASCO кредит в размере более 100 млн доллар

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предложил ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) кредит в размере более 100 миллионов доллар.

Как сообщает Report, об этом сказал главный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга, в управление которого передано акционерное общество, Руслан Алиханов.

"Между сторонами уже подписано мандатное соглашение", - сказал он.

Кроме того, Р.Алиханов сообщил, что в этом году компании холдинга, в том числе и ASCO, достигли рекордных показателей прибыли. Благодаря выпущенным сегодня облигациям акционерное общество привлечет дополнительные средства на развитие.

Председатель ASCO Рауф Велиев заявил журналистам, что с ЕБРР ведутся переговоры по годовой процентной ставке по кредиту: "Мы ждем, что она не будет превышать 5%".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке EBRD offers loan to Azerbaijan Caspian Shipping Company 
Версия на азербайджанском языке EBRD ASCO-ya 100 milyon dollardan çox kredit təklif edib

Самое читаемое

СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
28 декабря 2022 г. 00:36
Названа причина отставки Васифа Талыбова
ФотоНазвана причина отставки Васифа Талыбова
21 декабря 2022 г. 15:50
Опасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
ФотоОпасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
22 декабря 2022 г. 10:51
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
21 декабря 2022 г. 18:47
AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  
AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  
22 декабря 2022 г. 12:35
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
21 декабря 2022 г. 14:49
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
22 декабря 2022 г. 06:11
В Баку будет сдан в эксплуатацию крытый ледовый каток
В Баку будет сдан в эксплуатацию крытый ледовый каток
21 декабря 2022 г. 14:26
Пассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
ФотоПассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
23 декабря 2022 г. 15:30
Президент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
26 декабря 2022 г. 21:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi