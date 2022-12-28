ЕБРР предложил ASCO кредит в размере более 100 млн доллар

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предложил ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) кредит в размере более 100 миллионов евро.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предложил ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) кредит в размере более 100 миллионов доллар.

Как сообщает Report, об этом сказал главный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга, в управление которого передано акционерное общество, Руслан Алиханов.

"Между сторонами уже подписано мандатное соглашение", - сказал он.

Кроме того, Р.Алиханов сообщил, что в этом году компании холдинга, в том числе и ASCO, достигли рекордных показателей прибыли. Благодаря выпущенным сегодня облигациям акционерное общество привлечет дополнительные средства на развитие.

Председатель ASCO Рауф Велиев заявил журналистам, что с ЕБРР ведутся переговоры по годовой процентной ставке по кредиту: "Мы ждем, что она не будет превышать 5%".