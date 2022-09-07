ЕБРР подвел итоги программы по наращиванию потенциала финансовых институтов Азербайджана

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подвел итоги программы технического сотрудничества по наращиванию потенциала финансовых институтов Азербайджана.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подвел итоги программы технического сотрудничества по наращиванию потенциала финансовых институтов Азербайджана.

Как сообщает Report, реализуемая с 2019 по 2022 год программа финансировалась ЕБРР, Европейским союзом (ЕС) и Турцией и направлена ​​на повышение устойчивости местной финансовой системы и стимулирование кредитования местных микро-, малых и средних предприятий (ММСП).

"Устойчивая финансовая система обладает гибкостью, позволяющей наиболее эффективно реагировать на различные кризисы и поддерживать более сильный рост экономики, включая расширение доступа к финансированию для небольших компаний. Сегодня мы являемся свидетелями ощутимых результатов этой программы, я хочу поздравить наших партнеров, местные банки с этим успехом и поблагодарить наших давних доноров - ЕС и Турцию за их постоянную поддержку", - заявила на посвященном итогам программы мероприятии глава постоянного представительства ЕБРР в Азербайджане Камола Махмудова.

В свою очередь глава представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане посол Петер Михалко отметил, что ЕС поддерживает инвестиции в Азербайджан в контексте экономического и инвестиционного плана Восточного партнерства: "Ранее в этом году комиссар Вархели объявил о целевом объеме инвестиций в размере 2 млрд евро для Азербайджана, и мы тесно сотрудничаем с МФО и государствами-членами ЕС, чтобы сделать это реальностью. EU4Business является ключевой инициативой в этом отношении, и я рад, что наше сотрудничество с Азербайджаном приносит свои плоды. Успешное завершение этой совместной программы технического сотрудничества является свидетельством нашего тесного партнерства с правительством Азербайджана, с представителями бизнеса в стране”.

Отметим, в реализации программы приняли участие четыре финансовых учреждения: Bank Respublika, Unibank, TuranBank и MuganBank. Программа охватывала два ключевых компонента: укрепление стратегии и бизнес-планирования, управления рисками, IT, соблюдение нормативных требований и решение вопросов проблемных кредитов, а также расширение доступа к финансированию ММСП путем развития кредитных операций для отдельных банков, маркетинговых стратегий и др.