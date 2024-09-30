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ЕБРР планирует расширить сотрудничество с Азербайджаном

ЕБРР планирует расширить сотрудничество с Азербайджаном Расширение сотрудничества ЕБРР с Азербайджаном это то, чего организация давно хотела сделать.
Финансы
30 сентября 2024 г. 15:20

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заместитель директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Лин О'Грейди (Lin O'Grady) сказала сегодня на панельной дискуссии в рамках Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата.

"Расширение сотрудничества ЕБРР с Азербайджаном это то, что организация давно хотела сделать", - отметила она.

По ее словам, ЕБРР обеспечивает инвестиции в города в рамках программы "Green Buildings".

"Мой опыт работы в Азербайджане с правительством, а теперь и в городах, всегда был исключительно положительным", - подчеркнула она.

Она отметила, что сотрудничество касается города Гянджа, ЕБРР хотел бы продолжить сотрудничество с правительством Азербайджана и по другим городам страны.

"Мы очень эффективно работаем с правительством, в данном случае с министерством экономики, и с городом, и мы надеемся расширять это взаимодействие", - сказала она

Лин О'Грейди отметила, что ЕБРР старается соблюдать гибкий подход: "Города различаются по уровню бюджетных средств, по размеру, потенциалу и другим критериям, поэтому подход к каждому городу должен меняться и мы приспосабливаемся к этому".

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Версия на английском языке EBRD seeks to bolster ties with Azerbaijan

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