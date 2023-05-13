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ЕБРР перенес на июль утверждение кредита на покупку судов для ASCO

ЕБРР перенес на июль утверждение кредита на покупку судов для ASCO Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отложил до 12 июля одобрение долгосрочного кредита для ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO).
Финансы
13 мая 2023 г. 10:27
ЕБРР перенес на июль утверждение кредита на покупку судов для ASCO

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отложил до 12 июля одобрение долгосрочного кредита для ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO).

Как передает Report со ссылкой на ЕБРР, утверждение обеспеченного кредита первой очереди в размере 60 млн долларов США на Совете директоров банка было запланировано на 26 апреля.

Средства кредита предназначены на покупку судов в рамках стратегии международной экспансии пароходства.

"Этот проект поможет ASCO расширить операции торгового флота в международных водах за пределами Каспийского моря, улучшив региональную связь и торговые отношения.

Проект будет способствовать повышению качества перехода на "конкурентоспособный" за счет приобретения дополнительных судов для увеличения грузоподъемности компании и повышения гибкости маршрутных направлений. Проект также поддержит цель "интеграция" за счет увеличения доходов компании от некаспийского флота и облегчения перевозок по Среднему коридору", - говорится в сообщении.

Как отмечает банк, компания также использует опыт ЕБРР в области энергоэффективности и ресурсоэффективности для достижения более высоких экологических стандартов и устранения рисков, связанных с переходом к нулевому балансу выбросов углерода.

Напомним, что ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" было создано в 2014 году. Его уставный капитал составляет 440,051 млн манатов. Компания на 100% принадлежит государству.

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Версия на азербайджанском языке EBRD “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”nə ayrılacaq kreditin təsdiqini iyul ayına təxirə salıb
Версия на английском языке EBRD postpones loan approval to buy vessels for ASCO

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