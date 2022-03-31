ЕБРР ожидает серьезного ослабления российской экономики

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует падение ВВП России на 10% по итогам 2022 года.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует падение ВВП России на 10% по итогам 2022 года.

Как передает Report, это следует из доклада организации.

Ранее ЕБРР прогнозировал, что ВВП России в текущем году вырастет на 3%, а в 2023 году показатель не изменится.

"Ожидается, что санкции в отношении России сохранятся в обозримом будущем, что приведет к стагнации российской экономики в 2023 году (после резкого падения в 2022 году), негативному влиянию на соседние страны восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии", — говорится в релизе банка.

Отмечается, что последствием боевых действий в Украине станет "самый серьезный шок предложения по крайней мере с начала 1970-х годов". Прогнозируется, что рост цен на продукты питания, нефть, газ и металлы окажет глубокое влияние на экономику, в особенности стран с низким уровнем заработка.

Кроме того, по итогам текущего года ЕБРР прогнозирует падение ВВП Украины на 20% (ранее ожидался рост на 3,5%), а в 2023 году – рост на 23%.