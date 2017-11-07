ЕБРР оставил неизменным прогноз роста ВВП Азербайджана

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал прогноз роста ВВП 36 стран за последние пол года.

Как сообщает Report, согласно осеннему отчету банка "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects), рост ВВП Азербайджана остался неизменным с мая месяца на уровне отрицательного показателя -0.5%. Прогноз роста ВВП Азербайджана в 2018 г. останется неизменным и составит 2%.

В отчете отмечается, что в 2017 году, как ожидается, темпы роста в Восточной Европе, в центральной Азии и на Кавказе в целом вырастут практически с 0 почти до 1,5 % в результате ослабления негативного влияния низких цен на сырье и произошедшего ранее спада в России. Также в нем сказано, что в следующем году процесс постепенного восстановления экономики в этом регионе будет продолжаться.