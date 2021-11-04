ЕБРР огласил перспективы и риски для региона Восточной Европы и Кавказа

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что ВВП в регионе Восточной Европы и Кавказа в целом вырастет до 3,6% в 2021 году и незначительно снизится до 2,9% в 2022 году.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что ВВП в регионе Восточной Европы и Кавказа в целом вырастет до 3,6% в 2021 году и незначительно снизится до 2,9% в 2022 году.

Как передает Report, это следует из ноябрьского отчета ЕБРР "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects). Данные прогнозы по сравнению с июньским отчетом выше на 0,8 процентных пункта и ниже на 0,1 процентных пункта соответственно.

"Неопределенности связаны с будущим развитием пандемии COVID-19, распространением вакцины, восстановлением мирового спроса и будущих цен на энергоресурсы. Высокие цены на нефть и газ приносят пользу экспортерам сырьевых товаров (таким как Азербайджан, Казахстан и Россия), где сальдо торговли нефтью и газом часто составляет значительную долю ВВП.

В свою очередь, более высокие цены сказываются на торговых балансах импортеров, хотя затраты на импорт более равномерно распределяются по странам (и поэтому меньше), чем доходы от экспорта. Некоторые импортеры сырьевых товаров, такие как Армения, Беларусь и Кыргызстан, также получают выгоду от более высокого экспортного спроса, инвестиций и денежных переводов от крупных экспортеров сырьевых товаров (в данном случае из России).

Некоторые страны (например, Армения, Беларусь, Болгария, Венгрия и Кыргызстан) также защищены от полного воздействия повышения цен на газ благодаря специальным соглашениям с «Газпромом». На торговлю газом также приходится небольшая часть совокупной торговли нефтью и газом в стоимостном выражении (от 15% до 20%). Тем не менее, для некоторых стран, в том числе для Марокко и Туниса, импорт газа является значительным и станет значительно более дорогостоящим (хотя вторичные эффекты от стран Совета сотрудничества стран Залива, получающих выгоду от более высоких цен, могут здесь также компенсировать). В Турции, где почти вся потребляемая нефть и газ импортируется, более высокие цены на энергоносители сдерживают рост и усугубляют внешние дисбалансы", - говорится в отчете.

ЕБРР считает, что хотя восстановление экономики в 2021 году станет обычным явлением в Восточной Европе и на Кавказе, темпы восстановления значительно различаются. "Страны-экспортеры энергоресурсов - Азербайджан с углеводородами и Беларусь с производными нефтепродуктами - демонстрируют более высокие темпы роста, чем ожидалось, благодаря исключительному номинальному росту экспорта, поддерживаемому высокими ценами на энергоносители.

Рост в странах-импортерах энергоресурсов пока задерживается и часто даже выше, чем ожидалось (Армения, Грузия, Молдова), но может оказаться под давлением в последнем квартале 2021 года и в 2022 году из-за роста числа случаев заболевания COVID-19 и продолжающегося энергетического кризиса. Эти негативные эффекты могут быть компенсированы увеличением денежных переводов из России и их влиянием на внутреннее потребление, услуги и сектор недвижимости", - отмечается в отчете ЕБРР.