ЕБРР огласил инвестиции в Азербайджан в 2022 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2022 году инвестировал 86 млн евро в 9 проектов в Азербайджане.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2022 году инвестировал 86 млн евро в 9 проектов в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на банк, большая часть этих инвестиций пришлась на частный сектор, то есть 71% вложений приходится на «зеленую» экономику страны, а также в различные сектора от возобновляемых источников энергии и устойчивой инфраструктуры до телекоммуникаций, медиа и технологий (ТМТ).

"В течение 2022 года ЕБРР внес значительный вклад в достижение цели Азербайджана по диверсификации своего энергетического баланса. Что касается инвестиций, то банк софинансировал строительство первой в стране частной солнечной электростанции "Гарадаг" коммунального масштаба, которая планирует вырабатывать до 558 гигаватт/часов «зеленой» электроэнергии.

Что касается политики, банк подтвердил свое партнерство с Министерством энергетики в целях дальнейшего развития возобновляемых источников энергии, внедрения отраслевого низкоуглеродного пути, улучшения национальной энергосистемы, повышения энергоэффективности, сокращения выбросов метана и постепенного внедрения инновационных технологий", - говорится в сообщении.

Банк также принимал активное участие в развитии устойчивой инфраструктуры с двумя инвестициями: одна в систему управления бытовыми отходами в Гяндже, а другая в улучшение уличного освещения города. Это было сделано в рамках флагманской программы ЕБРР «Зеленые города». Более 300 тысяч человек, проживающих во втором по величине городе Азербайджана, теперь получат выгоду от улучшения городской среды.

Согласно сообщении, дополнительные инвестиции были сделаны в логистическую инфраструктуру для поддержки устойчивости цепочки поставок в Азербайджане и увеличения складских мощностей Среднего коридора. Банк предоставил кредит клиенту из частного сектора на строительство энергоэффективных сухих и холодильных складов.

"Этот год также ознаменовался для ЕБРР многими первыми операциями в Азербайджане. При поддержке Европейского союза (ЕС) банк профинансировал свой первый проект экономики замкнутого цикла, помогая компании, перерабатывающей батареи, которые в противном случае оказались бы на свалке", - отмечает ЕБРР.

Что касается цифровизации, банк осуществил свои первые совместные инвестиции с ЕС в сектор TMT, чтобы развернуть современную инфраструктуру широкополосного доступа в более чем 280 тысяч домохозяйств в регионах страны.

Банк также поддерживал малые и средние предприятия (МСП) в рамках своей программы «Консультации для малого бизнеса» и своей программы содействия торговле (TFP). После пятилетнего перерыва банк повторно активировал гарантию торгового финансирования со своим банком-партнером и оформил свою первую транзакцию.

В 2022 году ЕБРР также запустил свою флагманскую программу Star Venture в Азербайджане, которая нацелена на многообещающие стартапы, акселераторы и консультантов, чтобы помочь им полностью раскрыть свой потенциал. Было подано более 180 заявок от стартапов, представляющих широкий спектр отраслей, из которых были выбраны три, каждый из которых получил грант в размере 50 000 долларов США.

В прошлом году президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо совершила свой первый визит в Баку, где она встретилась с высокопоставленными лицами Азербайджана, дипломатическим корпусом, главами других международных финансовых организаций (МФУ), а также существующими и потенциальными клиентами из частного сектора.

"Мы весьма оптимистичны в отношении нашего будущего сотрудничества с Азербайджаном, будь то в области «зеленых» финансов, экономической интеграции, устойчивой инфраструктуры или цифровизации. Сотрудничество банка с Азербайджаном в 2022 году станет очень прочной основой для будущего партнерства", - сказал Маттео Патроне, управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу,слова которого приводятся в сообщении.

ЕБРР является ведущим институциональным инвестором в Азербайджане, где он инвестировал 3,6 млрд евро в 187 проектов. Стратегия банка в стране направлена на помощь Азербайджану в диверсификации экономики и развитии ненефтяного частного сектора.