ЕБРР обновил текущий портфель проектов в Азербайджане

По состоянию на 31 мая 2025 года текущий кредитный портфель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане оценивается в 991 млн евро.

По состоянию на 31 мая 2025 года текущий кредитный портфель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане оценивается в 991 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ЕБРР, 38% портфеля приходится на частный сектор.

При этом в настоящее время активными являются 34 проекта.

По сравнению с показателем на 30 апреля 2025 года, объем портфеля сократился на 1,3%, или 13 млн евро.

Согласно данным ЕБРР, основная часть текущего портфеля - 89% (886 млн евро) - направлена на развитие устойчивой инфраструктуры, 6% (55 млн евро) приходится на корпоративный сектор, еще 5% (50 млн евро) - на финансовые институты.

В целом ЕБРР инвестировал в Азербайджан более 3,783 млрд евро на реализацию 198 проектов. Кумулятивные выплаты банка составили 3,132 млрд евро.

В 2024 году ЕБРР предоставил кредиты на финансирование восьми проектов в Азербайджане на общую сумму 199 млн евро, что на 27,56% (43 млн евро) больше по сравнению с годом ранее.