ЕБРР обновил текущий портфель проектов в Азербайджане

По состоянию на 30 апреля текущий кредитный портфель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане составил 1,004 млрд евро.

По состоянию на 30 апреля текущий кредитный портфель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане составил 1,004 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ЕБРР, 38% портфеля приходится на частный сектор.

По сравнению с показателем на 28 февраля 2025 года, объем портфеля сократился на 7,55%, или 82 млн евро.

Согласно данным ЕБРР, основная часть текущего портфеля - 90% (903 млн евро) - направлена на развитие устойчивой инфраструктуры, 5% (50 млн евро) приходится на корпоративный сектор, еще 5% (51 млн евро) - на финансовые институты.

В целом ЕБРР инвестировал в Азербайджан более 3,778 млрд евро на реализацию 197 проектов. Кумулятивные выплаты банка составили 3,089 млрд евро, а общий объем кумулятивных выплат и выданных гарантий - 3,41 млрд евро.

В 2024 году ЕБРР предоставил кредиты на финансирование восьми проектов в Азербайджане на общую сумму 199 млн евро, что на 27,56% (43 млн евро) больше по сравнению с предыдущим годом.