ЕБРР назвал сумму своих инвестиций в проект IT Hub Azerbaijan

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит 300 тыс. долларов США на реализацию проекта "IT Hub Azerbaijan".

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит 300 тыс. долларов США на реализацию проекта "IT Hub Azerbaijan".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказала глава бакинского офиса банка Камола Махмудова.

По ее словам, ожидается, что в проекте примут участие 80 человек: "Половина приходится на долю Нахчывана, оставшаяся часть - на другие регионы Азербайджана. Будет ли аналогичная инициатива реализована в Баку, станет известно после завершения проекта".

Отметим, что проект "IT Hub Azerbaijan" был запущен сегодня при совместном сотрудничестве Центра анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и предприятия "StrategEast".