ЕБРР назвал преимущества Азербайджана среди стран региона Восточной Европы и Кавказа

Темпы роста ВВП Азербайджана в 2022 году прогнозируется на уровне 4,5%, а в 2023 году на уровне 2,5%.

Темпы роста ВВП Азербайджана в 2022 году прогнозируется на уровне 4,5%, а в 2023 году на уровне 2,5%.

Как передает Report, об этом говорится в майском выпуске отчета Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "О региональных экономических перспективах" (Regional Economic Prospects Update) под названием "Возвращение безумных цен".

По сравнению с предыдущим (мартовским) отчетом ЕБРР снизил прогноз экономического роста в Азербайджане в текущем году на 0,5 процентных пункта, а на 2023 год сохранил без изменений.

"Рост цен на энергоносители, вероятно, поддержит экономический рост в Азербайджане, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Ожидается, что благодаря высоким доходам от экспорта неэнергетические секторы сохранят высокие темпы роста, хотя экспорт сельскохозяйственной продукции в Россию и Украину может пострадать. В среднесрочной перспективе сохраняется серьезный риск того, что сочетание повышенной инфляции с фиксированным обменным курсом может привести к потере конкурентоспособности ненефтяного сектора, сдерживая необходимую диверсификацию экономики", - говорится в отчете банка.

Авторы отчета отмечают, что высокие цены на продовольствие вызвали ускорение инфляции в среднем до 12,2% в годовом исчислении в период с января по март 2022 года. Центральный банк Азербайджана отреагировал пятикратным повышением ставки рефинансирования с начала 2021 года до 7,75% в марте 2022 года.

ЕБРР считает, что восстановление экономики в Азербайджане в 2021 году было обусловлено неэнергетическими секторами, при этом неуглеводородная часть экономики продемонстрировала рост на 7,2% в 2021 году, в частности за счет услуг и производства: "Тем не менее, общий рост ВВП на 5,6%, хотя и превзошел ожидания, сдерживается ограничениями в добыче нефти на фоне квот на добычу нефти ОПЕК+. Что касается спроса, восстановление потребления было устойчивым, но инвестиции сократились на 7,3%. Экспорт, в котором преобладают углеводороды, увеличился на 17% в реальном выражении в 2021 году, а рост спроса и цен на нефть и газ привел к значительным внешним излишкам. Рост ВВП ускорился до 6,8% в годовом исчислении в первом квартале 2022 года".

Как отмечает ЕБРР, помимо экономики Украины, которая в настоящее время функционирует в условиях войны, другие страны региона Восточной Европы и Кавказа (ЕЕС) страдают от сбоев в торговле, высоких цен на энергоносители и зерно, притока беженцев и ограниченного доступа к международным финансовым рынкам.

"Последствия войны в Украине будут удерживать инфляцию на повышенном уровне, создавая нагрузку на бюджеты домохозяйств и государственные финансы. В этом регионе Армения и Грузия имеют высокие доли экспорта в Россию, Украину и Беларусь, которым в 2022 году грозит серьезный спад.

Грузия может дополнительно пострадать от спада турпотока из России и Украины, что сильно повлияет на и без того пострадавшую индустрию гостеприимства, в то время как Армения уязвима из-за значительного сокращения денежных переводов из России. Хрупкая экономика Молдовы с трудом справляется с наплывом украинских беженцев и страдает от слабой энергетической устойчивости. Азербайджан является единственной страной в ЕЭС, которая, вероятно, выиграет от текущих событий в энергетическом секторе, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, благодаря своему статусу крупного экспортера углеводородов и одного из потенциальных альтернативных (по сравнению с Россией) поставщиков газа в Европу. Вне краткосрочной перспективы экономические последствия возможных постконфликтных сценариев в настоящее время трудно оценить, но они чрезвычайно чувствительны к геополитическим событиям в регионе", - говорится в отчете.