ЕБРР назвал ключевые приоритеты для роста экономики Азербайджана в 2023 году

В 2023 году сильный постпандемический импульс ненефтяного сектора в Азербайджане следует направить на устойчивую диверсификацию экономики, сделав ее более устойчивой к потрясениям.

В 2023 году сильный постпандемический импульс ненефтяного сектора в Азербайджане следует направить на устойчивую диверсификацию экономики, сделав ее более устойчивой к потрясениям.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Transition Report 2022-2023".

"Это включает в себя укрепление системы регулирования конкуренции и сокращение присутствия государства во многих секторах экономики. Открытие финансового сектора для иностранных инвестиций улучшит доступ к финансированию и поддержит инвестиционную деятельность малых и средних предприятий", - говорится в отчете.



ЕБРР считает, что декарбонизация экономики также должна быть ключевым приоритетом для Азербайджана : "В рамках долгосрочного плана развития «Азербайджан 2030» постепенный выход из зависимости от экспорта углеводородов может способствовать диверсификации экономики. Высокие доходы от роста цен на энергоносители следует использовать для поддержки инвестиций в «зеленую» энергетику и меры по смягчению последствий изменения климата".

По мнению аналитиков банка, экономический рост оказался выше, чем ожидалось, благодаря сильным показателям неэнергетического сектора. После уверенного восстановления роста ВВП на 5,6% после пандемии COVID-19 в 2021 году экономика выросла на 5,8% в годовом исчислении в период с января по август 2022 года благодаря сильному росту ненефтегазового сектора на уровне 10,3%. Нефтегазовый сектор за тот же период сократился на 2%, в основном из-за снижения добычи нефти на 5,2%, хотя добыча газа увеличилась на 11,3%. Тем не менее, в экспорте по-прежнему преобладают углеводороды, которые удвоились в номинальном выражении за период с января по август 2022 года, что привело к значительному положительному сальдо счета текущих операций, обусловленному высоким спросом на альтернативные поставки газа на европейском рынке и чему способствовало завершение строительства Трансадриатического трубопровода в 2020 году.

"Рост цен на энергоносители, вероятно, поддержит экономический рост в краткосрочной перспективе. Рост ненефтегазовой экономики, вероятно, будет умеренным из-за медленно снижающегося спроса, поскольку потребители сталкиваются с высокими ценами, но ожидается, что цены на энергоносители и спрос на азербайджанский газ останутся высокими в краткосрочной перспективе, что поддержит общий экономический рост во второй половине 2022 года", - отмечается в отчете.

ЕБРР ожидает сильный рост ВВП в Азербайджане в 2022 году на уровне 4,5%, а в 2023 году темпы роста замедлятся до 2,5%.

"Основные риски связаны с сохраняющейся инфляцией, потенциальным падением цен на энергоносители. Однако в ближайшие годы Азербайджан может извлечь выгоду из дополнительных инвестиций в газовую отрасль, поскольку Европейский союз пытается диверсифицировать свою деятельность, отказываясь от российского газа", - отмечается в отчете.

Аналитики банка считают, что растущий спрос на природный газ и увеличение производства в неэнергетическом секторе поддерживают постпандемический экономический рост в Азербайджане. Внутреннее потребление резко выросло, а экспорт зафиксировал сильный реальный рост из-за высокого спроса на альтернативные поставки газа на европейский рынок.

"Власти используют фискальные и монетарные меры для борьбы с эффектом роста цен. Инфляция достигла 14,2% в годовом исчислении в августе 2022 года. Центральный банк повысил учетную ставку, а правительство приняло ряд мер налогово-бюджетной политики, включая повышение минимальной заработной платы, пенсий и социальной помощи, чтобы ограничить влияние более высоких цен на уязвимые слои населения.

Кроме того, расширен доступ к финансовым услугам. Национальная почтовая служба "Азерпочт" с ее широкой сетью отделений по всей стране получила возможность выступать в качестве агента, предлагающего услуги от имени местных банков. Также были внедрены дистанционные банковские услуги, способствовавшие цифровизации экономики", - отмечает ЕБРР.