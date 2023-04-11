ЕБРР инвестирует до 1,5 млрд евро в пострадавший от землетрясения регион Турции

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует инвестировать до 1,5 млрд евро в юго-восточный регион Турции в течение следующих двух лет для ликвидации последствий разрушительных землетрясений, произошедших 6 февраля 2023 года.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует инвестировать до 1,5 млрд евро в юго-восточный регион Турции в течение следующих двух лет для ликвидации последствий разрушительных землетрясений, произошедших 6 февраля 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на сообщение банка, средства ЕБРР будут направлены на поддержку восстановления, реконструкции и реинтеграции экономики региона для сохранения человеческого капитала, средств к существованию и рабочих мест в пострадавших городах.

В рамках пакета мер реагирования предусматривается одобрение Советом директоров ЕБРР кредитных линий на сумму 600 млн евро для местных банков для предприятий и частных лиц, непосредственно пострадавших от землетрясений, а также новых кредитов компаниям, участвующим в восстановлении и реконструкции в этом районе, укрепляя роль частного сектора.

ЕБРР также будет поддерживать восстановление устойчивой инфраструктуры в пострадавших городах, опираясь на большой опыт сотрудничества банка с муниципалитетами, такими как Хатай и Газиантеп. Он также направит средства на реконструкцию железнодорожной сети, чтобы восстановить сообщение между юго-восточным регионом и остальной частью страны.

Банк будет расширять свои прочные партнерские отношения с частным сектором и работать с компаниями в различных секторах, чтобы они могли продолжать свою деятельность и противостоять сбоям в местных производственно-сбытовых цепочках. Это также поможет частному сектору внедрить новые технологии и экологические принципы в запланированные проекты реконструкции.

Основное внимание в пакете мер реагирования будет уделено малым и средним предприятиям (МСП) в регионе. Банк предоставит финансирование, консультационные услуги и наставничество с целью устранения ущерба, повышения устойчивости и восстановления цепочек поставок для предприятий в пострадавших городах.

"За более чем столетие это один из самых разрушительных кризисов, наблюдавшихся в Турции и Европе, и его воздействие на население и экономику чрезвычайно серьезно. ЕБРР готов поддержать Турцию и ее частный сектор в их усилиях по восстановлению и реконструкции, опираясь на свой богатый опыт и существующие отношения в стране", - сказал управляющий директор ЕБРР в Турции Арвид Тюркнер.

Пакет мер ЕБРР потребует дополнительных донорских средств и сотрудничества для поддержки политики в области человеческого капитала и навыков, консультирования МСП, подготовки и реализации инфраструктурных проектов.

Напомним, что 6 февраля в южной и центральной части Турции, а также в северной и западной Сирии произошла серия сильных землетрясений, в результате которых в регионе был нанесен значительный ущерб и погибло более 50 000 человек.

Разрушения и человеческие жертвы не имеют себе равных в истории страны. По оценкам Всемирного банка, прямой физический ущерб региону составляет около 34 млрд долларов США, а стоимость восстановления может быть вдвое больше, что потребует значительных затрат со стороны правительства.

ЕБРР является ведущим институциональным инвестором в Турции, инвестировав в страну почти 17 млрд евро с 2009 года, 93% из которых приходится на частный сектор. Только в 2022 году банк инвестировал в страну более 1,6 млрд евро.