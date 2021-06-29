ЕБРР: Экономические показатели Азербайджана улучшатся во II половине 2021 года

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз по росту ВВП Азербайджана в 2021 году до 2% с 2,5%.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз по росту ВВП Азербайджана в 2021 году до 2% с 2,5%.

Как передает Report, это следует из весеннего отчета ЕБРР "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects).

"Постепенное восстановление экономики Азербайджана обеспечивается за счет ненефтяных секторов экономики. После тройного шока - пандемии COVID-19, падения цен на нефть и войны в Нагорном Карабахе - ВВП Азербайджана снизился на 4,3% в 2020 году. Сильное сокращение в нефтегазовом секторе на 7,2% было уравновешено более мягким спадом в остальной части экономики, чему способствовал обширный пакет государственной поддержки. Снижение доходов от нефти на фоне падения цен и снижения добычи в рамках сделки ОПЕК + привело к тому, что внешние и фискальные профициты перешли в дефицит.

Однако государственный долг Азербайджана оставался низким, несмотря на возникшие в результате этого дефициты, поскольку потребности в финансировании удовлетворялись из внутренних источников за счет крупных активов Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ). Неуглеводородные секторы начали восстанавливаться в 2021 году, продемонстрировав рост на 4,5% в годовом исчислении за первые пять месяцев. Однако общий рост ВВП, оцениваемый в 0,8% в годовом исчислении за тот же период, по-прежнему сдерживается снижением добычи нефти и газа. Растущий спрос на нефть и цены на нее, поддерживаемые ожидаемым постепенным увеличением нефтяных квот в ближайшие месяцы, улучшат общие экономические показатели во второй половине 2021 года. Прогнозируется, что экономика вырастет на 2% в 2021 году и на 2,5% в 2022 году", - говорится в отчете ЕБРР.

Экономики стран Восточной Европы и Кавказа (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина), как ожидается, вырастут на 2,8% в 2021 году и на 3% - в 2022 году. Применительно к текущему году это на 0,2 п. п. лучше, чем было в сентябрьском докладе, а к 2022 году - хуже на 1,1 п. п.