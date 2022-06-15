ЕБРР выделит "Нафтогазу" кредит в 300 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD ) одобрил кредит до 300 миллионов евро, чтобы помочь НАК "Нафтогаз України" компенсировать потерю добычи природного газа после российского вторжения в Украину.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил кредит до 300 миллионов евро, чтобы помочь НАК "Нафтогаз України" компенсировать потерю добычи природного газа после российского вторжения в Украину.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, украинская компания использует начальный транш в размере 50 млн евро, который уже доступен, на экстренные закупки газа в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Компания имеет целью собрать общую сумму 1 млрд евро, чтобы приобрести до 1 млрд кубометров газа, что важно для обеспечения достаточного количества газа в системе к осени, а также для обеспечения доступа к услугам для людей, чьи средства к существованию и экономическая безопасность находятся под угрозой войны, говорится в пресс-релизе.

Заем является частью пакета в размере 1 млрд евро, который ЕБРР намерен направить на финансирование проектов в Украине для поддержки ее экономики.

В то же время, все инвестиции ЕБРР в Украину в рамках этого пакета предусматривают распределение риска. В случае с "Нафтогазом" акционеры ЕБРР гарантируют 66% (200 млн евро) от общей суммы займа EBRD , которая также обеспечена суверенной гарантией Украины. После первоначального платежа гарантии доноров будут покрывать все последующие выплаченные 100 млн евро и 66% из последних 150 млн евро.