EBRD выделил Азербайджану кредит на 28 млн евро за последние два месяца

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В январе-апреле 2018 года объем средств, выделяемых Азербайджану Европейским банком реконструкции и развития (EBRD), увеличился на 28 млн евро или 0,92% и на 1 мая составил 3,070 млрд евро.

Как сообщает Report, доля частного сектора в структуре кредитования не изменилась, оставшись на уровне 26%.

Количество проектов, финансируемых банком в Азербайджане, также не изменилось, оставшись в количестве 165.

В январе-апреле выплаты Азербайджана банку увеличились на 151 млн евро или 7,13%, до 2,270 млрд евро. Операционные активы EBRD в Азербайджане выросли на 136 млн евро или 16%, до 986 млн евро.

Текущий портфель банка по финансируемым в стране проектам увеличился на 11 млн евро или 0,78%, до 1,429 млрд евро.

Активный портфель проектов EBRD вырос на 1 единицу или 2,13%, и сейчас состоит из 48 проектов. Доля акций в портфеле Азербайджана с октября прошлого года сохраняется на уровне 2%.

В текущем портфеле EBRD 49,48% или 707 млн евро приходится на энергетику, 42,48% или 607 млн евро – инфраструктуру, 4,90% или 70 млн евро – промышленность, коммерцию и агробизнес, 3,15% или 45 млн евро – финансовые институты.