EBRD выделил ASCO кредит в размере 60 млн долларов

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) выделил ЗАО “Азербайджанское каспийское морское пароходство” (ASCO) кредит в размере 60 млн долларов США.

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) выделил ЗАО “Азербайджанское каспийское морское пароходство” (ASCO) кредит в размере 60 млн долларов США.

По полученной Report информации, соответствующее решение принято Советом директоров банка.

На эти средства ASCO купит 2 сухогрузных судна в соответствии со стратегией расширения международной деятельности. Данный проект позволит госкомпании укрепить региональные связи в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), увеличить количество операций торгового флота за пределами Каспийского моря - в международных водах. В рамках кредитного соглашения ASCO также возьмет на себя обязательство разработать кредитные рамки, связанную с устойчивым развитием, с целью выхода на международный “зеленый финансовый рынок” в ближайшем будущем.