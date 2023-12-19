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EBRD выделил ASCO кредит в размере 60 млн долларов

EBRD выделил ASCO кредит в размере 60 млн долларов Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) выделил ЗАО “Азербайджанское каспийское морское пароходство” (ASCO) кредит в размере 60 млн долларов США.
Финансы
19 декабря 2023 г. 11:56
EBRD выделил ASCO кредит в размере 60 млн долларов

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) выделил ЗАО “Азербайджанское каспийское морское пароходство” (ASCO) кредит в размере 60 млн долларов США.

По полученной Report информации, соответствующее решение принято Советом директоров банка.

На эти средства ASCO купит 2 сухогрузных судна в соответствии со стратегией расширения международной деятельности. Данный проект позволит госкомпании укрепить региональные связи в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), увеличить количество операций торгового флота за пределами Каспийского моря - в международных водах. В рамках кредитного соглашения ASCO также возьмет на себя обязательство разработать кредитные рамки, связанную с устойчивым развитием, с целью выхода на международный “зеленый финансовый рынок” в ближайшем будущем.

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