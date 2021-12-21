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EBRD выделил 50 млн евро банку, имеющему филиал в Азербайджане

EBRD выделил 50 млн евро банку, имеющему филиал в Азербайджане Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) выделит турецкому Yapı Kredi Bank кредит в размере 50 млн долларов США, сообщает Report со ссылкой на EBRD.
Финансы
21 декабря 2021 г. 11:54
EBRD выделил 50 млн евро банку, имеющему филиал в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) выделит турецкому Yapı Kredi Bank кредит в размере 50 млн долларов США, сообщает Report со ссылкой на EBRD.

Сообщается, что финансирование направлено на усиление роли МСП, возглавляемых женщинами, в экономике Турции и содействие инклюзивному устойчивому развитию.

"Эти новые инвестиции являются частью финансовой поддержки в размере 600 миллиона евро, объявленной президентом EBRD Одиль Рено-Бассо в 2021 году и предназначенной для поддержки турецких женщин-предпринимателей. Европейский банк реконструкции и развития в рамках программы “Женщины в бизнесе”, реализуемой с 2014 года, оказал поддержку более 20 тысячам женщин-предпринимателей в Турции путем предоставления кредитных линий, а также консультационной поддержки, обучения, наставничества и доступа к бизнес - сетям”, - говорится в сообщении банка.

Отметим, что EBRD до сих пор инвестировал в общей сложности 14,7 миллиарда евро в 361 проект в Турции, из которых 94% были инвестированы в частный сектор.

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Версия на английском языке EBRD allocates $50M funding to Turkey's Yapi Kredi
Версия на азербайджанском языке EBRD Azərbaycanda filialı olan banka 50 milyon avro kredit ayırıb

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