О нас

EBRD выделил 50,6 млн евро на модернизацию тбилисского метро

EBRD выделил 50,6 млн евро на модернизацию тбилисского метро Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) выделил кредит в размере 50,6 млн евро на восстановление и модернизацию до 12 станций метро в Тбилиси в рамках поддержки развития более экологичного общественного транспорта в Грузии.
Финансы
17 января 2023 г. 16:57
EBRD выделил 50,6 млн евро на модернизацию тбилисского метро

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) выделил кредит в размере 50,6 млн евро на восстановление и модернизацию до 12 станций метро в Тбилиси в рамках поддержки развития более экологичного общественного транспорта в Грузии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на EBRD.

Сообщается, что пакет финансирования также включает инвестиционный грант в размере до 5 млн евро от Зеленого климатического фонда (GCF). Тбилиси с населением 1,2 миллиона человек был одним из первых городов, присоединившихся к программе EBRD "Зеленые города", которая поддерживает членов в решении их экологических проблем посредством устойчивых инвестиций и политических мер. В то же время Тбилиси является одним из первых городов, разработавших план действий "Зеленый город" (GCAP).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке EBRD allocates €50.6M for rehabilitation of metro stations in Tbilisi 
Версия на азербайджанском языке EBRD Tiflis metrosunun modernləşdirilməsinə 50,6 milyon avro kredit ayırıb

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
11 января 2023 г. 13:24
В Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
ФотоВ Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
11 января 2023 г. 15:12
Снег затруднил движение транспорта на дороге Шамкир-Гедабей
ФотоСнег затруднил движение транспорта на дороге Шамкир-Гедабей
11 января 2023 г. 14:56
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
12 января 2023 г. 22:19
Высота снежного покрова в Джалилабаде достигла 35 см
Высота снежного покрова в Джалилабаде достигла 35 см
11 января 2023 г. 10:43
В Азербайджане с 13 января температура воздуха повысится, осадки прекратятся
В Азербайджане с 13 января температура воздуха повысится, осадки прекратятся
11 января 2023 г. 13:59
Начата выплата пенсий с повышением за первый месяц текущего года
Начата выплата пенсий с повышением за первый месяц текущего года
12 января 2023 г. 20:51
Число автомобилей, проехавших в течение дня по дороге Ханкенди-Лачын, достигло 23
ФотоЧисло автомобилей, проехавших в течение дня по дороге Ханкенди-Лачын, достигло 23
10 января 2023 г. 22:30
Объявлена фактическая и ожидаемая погода в Азербайджане
Объявлена фактическая и ожидаемая погода в Азербайджане
12 января 2023 г. 11:07
Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 29 автомобилей миротворцев
ФотоСегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 29 автомобилей миротворцев
12 января 2023 г. 22:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi