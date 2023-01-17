EBRD выделил 50,6 млн евро на модернизацию тбилисского метро

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) выделил кредит в размере 50,6 млн евро на восстановление и модернизацию до 12 станций метро в Тбилиси в рамках поддержки развития более экологичного общественного транспорта в Грузии.

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) выделил кредит в размере 50,6 млн евро на восстановление и модернизацию до 12 станций метро в Тбилиси в рамках поддержки развития более экологичного общественного транспорта в Грузии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на EBRD.

Сообщается, что пакет финансирования также включает инвестиционный грант в размере до 5 млн евро от Зеленого климатического фонда (GCF). Тбилиси с населением 1,2 миллиона человек был одним из первых городов, присоединившихся к программе EBRD "Зеленые города", которая поддерживает членов в решении их экологических проблем посредством устойчивых инвестиций и политических мер. В то же время Тбилиси является одним из первых городов, разработавших план действий "Зеленый город" (GCAP).