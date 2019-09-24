​EBRD выделил средства для аудита Aztelekom

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) выделит 74 тыс. евро аудиторской фирме PricewaterhouseCoopers (PwC) для проведения аудита ООО Aztelecom.

Как сообщает Report, результаты аудита за 2019-2020 годы повлияют на финансирование банком проекта, который Aztelecom планирует реализовать.

Кроме того, EBRD потратит 50 тыс. евро на приглашенного из России для Aztelekom консультанта. Это позволит поставщику изучить действующее тендерное законодательство Азербайджана в целях соответствия требованиям EBRD к поставкам.

Aztelekom планирует создать оптоволоконную сеть в 10 регионах Азербайджана.

Как сообщили Report в компании, сейчас идет работа над проектом: "Поэтому пока мы не можем предоставить информацию о масштабах проекта и стоимости инвестиций. Можем сказать, что среди этих регионов есть такие крупные города, как Ширван, Мингячевир и Лянкяран".