EBRD в мае выдал Азербайджану кредит в объеме 99 млн евро

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В мае 2018 года объем средств, выделяемых Азербайджану Европейским банком реконструкции и развития (EBRD), увеличился на 99 млн евро или 3,23% и на 1 июня 2018 года составил 3,169 млрд евро.

Как сообщает Report, доля частного сектора в структуре кредитования уменьшилась на 1 п.п., до 25%.

Количество проектов, финансируемых банком в Азербайджане, не изменилось, оставшись в количестве 165.

В указанном периоде выплаты Азербайджана банку увеличились на 81 млн евро или 3,57%, до 2,351 млрд евро. Операционные активы EBRD в Азербайджане выросли на 6 млн евро или 0,61%, до 992 млн евро.

Текущий портфель банка по финансируемым в стране проектам увеличился на 15 млн евро или 1,05%, до 1,444 млрд евро.

Активный портфель проектов EBRD сократился на 1 единицу или 2,08%, до 47 проектов.

Доля акций в портфеле банка в Азербайджане сохранилась на уровне 2% с октября прошлого года.

В текущем портфеле EBRD 50,14% или 724 млн евро приходится на энергетику, 41,76% или 603 млн евро – инфраструктуру, 4,92% или 71 млн евро – промышленность, коммерцию и агробизнес, 3,19% или 46 млн евро – финансовые институты.