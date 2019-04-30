Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) утвердил новую стратегию по Азербайджану на ближайшие пять лет.

Об этом сообщили Report в бакинском офисе организации.

Стратегия на 2019-2024 годы предусматривает следующие приоритеты: диверсификация экономики Азербайджана путем поддержки развития частного сектора в ненефтяном секторе; усиление управления в частных и государственных компаниях, стимулирование кредитования в местных банковских и небанковских учреждениях, содействие развитию местных рынков валюты и капитала; поддержку "зеленой" экономики страны, включая возобновляемые источники энергии, экологически чистый транспорт и инфраструктуру.

EBRD является ведущим инвестором в Азербайджане и на сегодняшний день выделил около 3,3 млрд евро в энергетическую, банковскую, инфраструктурную, промышленную и коммерческую сферы.