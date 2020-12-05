EBRD сократил долю в крупнейшем банке Грузии

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) сократил свою долю в ТВС Bank Group Plc, холдинговой компании крупнейшего банка Грузии - TBC банка, с 8% до 5%.

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) сократил свою долю в ТВС Bank Group Plc, холдинговой компании крупнейшего банка Грузии - TBC банка, с 8% до 5%.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, финорганизация продала 1,65 млн акций TBC в рамках процедуры ускоренного букбилдинга на Лондонской фондовой бирже (LSE).

EBRD приобрел акции TBC банка в 2009 году в рамках пакета финансирования для укрепления капитальной базы банка и поддержки расширения его деятельности. В 2012 году вместе с другими международными финансовыми организациями ЕБРР участвовал в размещении акций ТВС Bank Group Plc в рамках IPO на LSE.

Активы ТВС банка на 1 октября 2020 года составляли 6,3 млрд долларов США, или 38,6% совокупных активов банковского сектора страны. Акционерами банка являются ТВС Bank Group Plc (99,88%), а также физические лица. В числе акционеров холдинговой компании, помимо EBRD, Мамука Хазарадзе (8,63%) и Бадри Джапаридзе (5,99%).