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    EBRD рассматривает возможность выдачи синдицированного кредита на проект TAP в будущем году

    По словам Фрэнсиса Малиджа, финансируемые EBRD газовые проекты имеют стратегическое значение

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Газовые проекты, в которых принимает участие Азербайджан, очень важны для Европы с точки зрения энергетической безопасности и диверсификации источников энергии. Об этом сообщил Report исполнительный директор Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) по Восточной Европе и Кавказу Фрэнсис Малидж.

    По словам Ф. Малиджа, финансируемые EBRD газовые проекты имеют стратегическое значение с двух позиций: "Как я сказал ранее, это важно с точки зрения диверсификации источников и энергетической безопасности Европы. В то же время, эти проекты направлены на диверсификацию экономики Азербайджана и снижение зависимости от нефтегазового сектора".

    Представитель EBRD заявил, что банк рассматривает возможность финансирования проекта Трансадриатического газопровода (TAP) в 2018 году: "Насколько мне известно, нет необходимости выделять дополнительные средства для проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Но в следующем году мы можем выделить средства на финансирование ТАР. Думаю, что это решение будет принято в следующем году. В отличие от TANAP, это финансирование будет в форме синдицированного кредита с другими партнерами".

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