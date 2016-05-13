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    EBRD привлечет 1,5 млрд. евро для проекта TAP

    Из них на долю собственных средств банка приходится 500 млн. евро

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) рассматривает возможность инвестирования до 1,5 млрд. евро в Трансадриатический газопровод (TAP). Как сообщает Report со ссылкой на Rambler news service, об этом заявил Reuters управляющий директор EBRD по энергетическим и природным ресурсам Рикардо Пулити.

    "Мы рассматриваем внесение 500 млн. евро из наших собственных средств в Трансадриатический газопровод, кроме того, мы постараемся договориться с другими банками о предоставлении 1 млрд. евро в виде синдицированного кредита", - сказал он.

    Р.Пулити отметил, что этот кредит станет самым большим из когда-либо предоставленных EBRD. Стоимость газопровода оценивается в 6 млрд.евро. 

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