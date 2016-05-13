EBRD привлечет 1,5 млрд. евро для проекта TAP

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) рассматривает возможность инвестирования до 1,5 млрд. евро в Трансадриатический газопровод (TAP). Как сообщает Report со ссылкой на Rambler news service, об этом заявил Reuters управляющий директор EBRD по энергетическим и природным ресурсам Рикардо Пулити.

"Мы рассматриваем внесение 500 млн. евро из наших собственных средств в Трансадриатический газопровод, кроме того, мы постараемся договориться с другими банками о предоставлении 1 млрд. евро в виде синдицированного кредита", - сказал он.

Р.Пулити отметил, что этот кредит станет самым большим из когда-либо предоставленных EBRD. Стоимость газопровода оценивается в 6 млрд.евро.