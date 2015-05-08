​EBRD примет участие в проекте Южный газовый коридор - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Президент Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) Сир Сума Чакрабарти в рамках официального визита в страны Южного Кавказа сегодня прибыл с визитом в Азербайджан. Это второй официальный визит президента EBRD в Азербайджан после назначения его на этот пост. Как сообщает Report, об этом заявил С.Чакрабарти на сегодняшней пресс-конференции в Баку.

С.Чакрабарти отметил, что до сегодняшнего дня банк инвестировал в экономику Азербайджана более 2,33 млрд. евро в рамках 156 проектов.

Во время визита глава EBRD встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым, с министром экономики и промышленности Шахином Мустафаевым, главой Центробанка Эльманом Рустамовым и другими официальными лицами. В то же время, гость проведет встречи с представителями бизнеса и гражданской общественности.

С.Чакрабарти отметил, что, согласно первоначальному соглашению сторон, EBRD окажет помощь правительству Азербайджана в связи с проектом эмиссии манатных облигаций с целью размещения их на зарубежных рынках: "Мы постараемся добиться этого к концу года. Если это произойдет, EBRD будет первой организацией, выпустившей ценные бумаги в азербайджанских манатах".

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С.Чакрабарти отметил, что сумма кредита еще не определена. По его словам, вопрос о сумме кредита будет обсуждаться на заседании Совета директоров EBRD, которое состоится в середине лета. "Кроме того, велика вероятность того, что мы примем участие в проекте Южный газовый коридор", - заявил глава банка.

Наряду с этим, EBRD в этом году выделит кредит сельскохозяйственному сектору Азербайджана. Первоначальная стоимость проекта - 50 млн. долларов США.

С.Чакрабарти добавил, что в ходе встречи в Центробанке обсуждались различные вопросы, в том числе выделение кредита на мелкое и среднее предпринимательство, вопросы капитализации, а также оказания поддержки в случае консолидации банков Азербайджана: "Кроме того, были рассмотрены вопросы внедрения механизма сельхозбизнеса, ценных бумаг".

"Это мой второй визит в Азербайджан. В нашу компетенцию входят 35 стран, и второй по счету визит в Азербайджан за такой короткий срок показывает, насколько важна эта страна для EBRD. В то же время, банк имеет значение для Азербайджана. EBRD является самой крупной организацией, которая за 22 года инвестировала в частные компании ненефтяного сектора Азербайджана. С этой позиции 2014 год был самым рекордным. Так, в прошлом году было выделено 238 млн. евро по 21 проекту. Проекты направлены на диверсификацию экономики, повышение конкурентоспособности, потенциала финансовых институтов и иностранных инвестиций", - заявил глава банка.