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    EBRD примет решение о покупке доли в Международном банке Азербайджана в следующем году - ЭКСКЛЮЗИВ

    По словам Фрэнсиса Малижа, МБА должен быть полностью открыт для приватизации

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) может принять решение об участии в приватизации ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) в 2018 году. 

    Об этом сообщил Report исполнительный директор EBRD по Восточной Европе и Кавказу Фрэнсис Малиж.

    По словам Ф.Малижа, МБА должен быть полностью открыт для приватизации: "Я также принимал участие во встречах президента EBRD Сумы Чакрабарти в Баку в сентябре. Что касается предложения правительства о приватизации МБА, то EBRD пока не принял окончательного решения по этому вопросу. На мой взгляд, азербайджанский банк должен быть готов к приватизации. Затем следует привлечь инвесторов на открытых рынках. Кроме того, должна быть установлена рыночная стоимость МБА на бирже. Когда МБА будет готов к этому, мы сможем рассмотреть предложения".

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