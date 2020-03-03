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EBRD определил возможные направления сотрудничества с Азербайджаном

​EBRD определил возможные направления сотрудничества с Азербайджаном

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Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) может инвестировать в ряд областей в Азербайджане.

Как сообщает Report, данный вопрос обсуждался в ходе приема президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым делегации во главе с первым вице-президентом банка Юргеном Ригтеринком.

В ходе обсуждений была отмечена необходимость обсуждения по конкретным направлениям сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, транспорта, развития частного сектора, мелиорации и водоснабжения.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о расширении и перспективах сотрудничества между Азербайджаном и EBRD.

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