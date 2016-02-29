Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) обсуждает новые проекты в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал глава представительства EBRD в Азербайджане Нил Маккейн: "Мы также поддерживаем проект Южного газового коридора".

Н.Маккейн отметил, что банк принимал участие в финансировании проекта "Шахдениз".

Глава EBRD по стране отметил, что для банковских служащих проводятся тренинги, однако кредитная линия в связи с ситуацией в банковском секторе не выделена: "Наши партнеры пока ждут стабилизации ситуации, после чего может быть рассмотрен вопрос о выделении новой кредитной линии".

По его словам, существуют также проекты по сельскому хозяйству и среднему предпринимательству: "Ситуация в банковском секторе сейчас остается непонятной. Мы понимаем, что они избрали выжидательную позицию. Это правильная политика. Ситуация может измениться во второй половине текущего года".

Н.Маккейн отметил, что этот год может стать удачным для больших инфраструктурных и газовых проектов: "Считаю, что частный сектор может найти выход из сложившейся ситуации, и мы стараемся оказать им помощь".

Представитель EBRD также добавил, что кредит в иностранной валюте может быть конвертирован в манаты и погашаться в национальной валюте.