EBRD обновил инвестиционный портфель по Азербайджану

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) на сегодняшний день инвестировал в общей сложности 655 млрд евро в 181 проект в Азербайджане.

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) на сегодняшний день инвестировал в общей сложности 655 млрд евро в 181 проект в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на EBRD.

По сравнению с данными на 2 августа, количество финансируемых EBRD проектов не изменилось, а инвестиционный портфель вырос на 52 млн евро.

Доля частного сектора в инвестиционном портфеле EBRD составляет 11%.

Отметим, что в настоящее время в портфеле банка по Азербайджану 32 активных проекта (меньше на 1 проект). Портфель по этим проектам составляет 844 млн евро (больше на 11 млн евро), операционные активы составили 780 млн евро (рост на 21 млн евро), а кумулятивные выплаты - 3,175 млрд евро (рост на 58 млн евро).

Согласно уточненному портфелю, из них 89% или 748 млн евро (больше на 12 млн евро) пришлось на инфраструктурные проекты, 8% или 65 млн евро (больше на 1 млн евро) - на промышленность, торговлю и агробизнес, а 3% или 31 млн евро (не изменился) - на финансовые институты.

Инвестиции EBRD в Азербайджан составили 1% от общего портфеля.