EBRD назвал сумму инвестиций в Азербайджан в прошлом году

Операционный портфель банка составил 46,1 млрд евро

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) в 2019 году потратил 17 миллионов евро на проекты, реализуемые в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном банком отчете Annual Review 2019.

Согласно документу, в прошлом году EBRD выделил 2,1 миллиарда евро региону Восточной Европы и Кавказа, куда входит и Азербайджан. Таким образом, инвестиции банка в регион достигли 27,1 миллиарда евро. В настоящее время общая стоимость портфеля активных инвестиций в регионе составляет 8,4 миллиарда евро.

В отчете также говорится, что EBRD в прошлом году инвестировал в Молдову 11 миллионов евро, в Армению - 118 миллионов евро, в Грузию - 296 миллионов евро, в Беларусь - 391 миллион евро, а в Украину - 1 125 миллионов евро.

В целом за отчетный период банк осуществил инвестиции в 38 странах на 3 континентах на сумму 10,1 миллиарда евро. Эти средства охватили 452 проекта, 74% инвестиций было направлено в частный сектор.

Операционный портфель банка составил 46,1 млрд евро.