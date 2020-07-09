О нас
Report Georgia

EBRD назвал сумму инвестиций в Азербайджан в прошлом году

EBRD назвал сумму инвестиций в Азербайджан в прошлом году Операционный портфель банка составил 46,1 млрд евро
Финансы
9 июля 2020 г. 10:54
EBRD назвал сумму инвестиций в Азербайджан в прошлом году

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) в 2019 году потратил 17 миллионов евро на проекты, реализуемые в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном банком отчете Annual Review 2019.

Согласно документу, в прошлом году EBRD выделил 2,1 миллиарда евро региону Восточной Европы и Кавказа, куда входит и Азербайджан. Таким образом, инвестиции банка в регион достигли 27,1 миллиарда евро. В настоящее время общая стоимость портфеля активных инвестиций в регионе составляет 8,4 миллиарда евро.

В отчете также говорится, что EBRD в прошлом году инвестировал в Молдову 11 миллионов евро, в Армению - 118 миллионов евро, в Грузию - 296 миллионов евро, в Беларусь - 391 миллион евро, а в Украину - 1 125 миллионов евро.

В целом за отчетный период банк осуществил инвестиции в 38 странах на 3 континентах на сумму 10,1 миллиарда евро. Эти средства охватили 452 проекта, 74% инвестиций было направлено в частный сектор.

Операционный портфель банка составил 46,1 млрд евро.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке EBRD announces amount of investments in Azerbaijan in 2019
Версия на азербайджанском языке EBRD ötən il Azərbaycana investisiya qoyuluşunun məbləğini açıqlayıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Состояние Джеффа Безоса превысило 180 млрд долларов
Состояние Джеффа Безоса превысило 180 млрд долларов
9 июля 2020 г. 10:52
Цены на золото обновили девятилетний максимум
Цены на золото обновили девятилетний максимум
9 июля 2020 г. 10:38
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.07.2020)
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.07.2020)
9 июля 2020 г. 10:26
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2020)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2020)
9 июля 2020 г. 10:05
Объем денежных переводов из России в Азербайджан снизился почти на 30%
Объем денежных переводов из России в Азербайджан снизился почти на 30%
9 июля 2020 г. 09:03
Amrah Sigorta: закрытие Amrah Bank незначительно сказалось на нас
Amrah Sigorta: закрытие Amrah Bank незначительно сказалось на нас
8 июля 2020 г. 17:41
Ravan Sigorta уходит с рынка  
Ravan Sigorta уходит с рынка  
8 июля 2020 г. 17:29
Азербайджан подписал с ВБ кредитное соглашение
Азербайджан подписал с ВБ кредитное соглашение
8 июля 2020 г. 15:01
В Bank BTB новые назначения
В Bank BTB новые назначения
8 июля 2020 г. 12:48
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.07.2020)
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.07.2020)
8 июля 2020 г. 10:41

Последние новости

11:55
Переработка нефти в Азербайджане снизилась Энергетика
11:55
С АЧГ и "Шахдениз" добыто более 297 млрд кубометров газа Энергетика
11:43
AZAL начинает выполнять специальные рейсы в Берлин Инфраструктура
11:38
В массовых беспорядках в Белграде пострадали 36 человек Другие страны
11:35
С АЧГ и "Шахдениз" экспортирован 541 млн тонн нефти Энергетика
11:32
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной подстанции "8-й км" Внутренняя политика
11:17
Азербайджан в июне полностью выполнил обязательства перед ОПЕК+ Энергетика
11:16
НПО и офис омбудсмена в Азербайджане проведут онлайн-встречу Внешняя политика
11:06
МВД: За сутки оштрафованы 1 295 нарушителей карантина Происшествия
10:59
ФотоВ Исмаиллы сделали предупреждение владельцам центров отдыха  Происшествия
10:57
Азербайджан экспортировал около 15 млн тонн нефти Энергетика
10:55
Число зараженных COVID-19 в Армении превысило 30 тысяч В регионе
10:54
EBRD назвал сумму инвестиций в Азербайджан в прошлом году Финансы
10:54
В Грузии 968 больных COVID-19 В регионе
10:52
Состояние Джеффа Безоса превысило 180 млрд долларов Финансы