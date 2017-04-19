Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) намерен увеличить свою долю в Holcim Azerbaijan.

Об этом сказала Report глава азербайджанского представительства банка Ивана Дуарте.

По ее словам, в настоящее время доля EBRD в Holcim Azerbaijan составляет 10%: "Идут переговоры, мы намерены увеличить ее до 20%".

Представитель банка также отметила, что сейчас банк продолжает наблюдения по выгодным предложениям: "Однако конкретных планов по приобретению какой-либо новой доли нет. В то же время мы не думаем увеличивать имеющиеся доли".