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    EBRD может купить 25%-ную долю в крупнейшем банке Азербайджана

    Об этом сказала глава азербайджанского офиса EBRD Ивана Дуарте

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) ведет переговоры с правительством для обсуждения вариантов приватизации Международного банка Азербайджана (МБА).

    Как сообщает Report, об этом сказала глава азербайджанского офиса EBRD Ивана Дуарте агентству Reuters.

    По ее словам, EBRD рассмотрит условия, как только банк будет готов к приватизации.

    И.Дуарте также отметила, что EBRD обычно покупает 5-25% в акционерных обществах. 

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