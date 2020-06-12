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EBRD будет сотрудничать с Bank Respublika в рамках новой программы

​EBRD будет сотрудничать с Bank Respublika в рамках новой программы

Bank Respublika присоединился к "Программе технического сотрудничества для укрепления потенциала финансовых посредников" Европейского банка реконструкции и развития (EBRD), совместно финансируемой ЕС в рамках инициативы EU4Business.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Соглашение предусматривает адаптацию к передовой международной практике процесса кредитования микро, малых и средних предприятий. С этой целью известная международная консалтинговая компания будет оказывать техническую поддержку банку.

Сотрудничество между Bank Respublika и EBRD основано на успешном внедрении кредитных линий, предоставленных EBRD банку для поддержки малого и среднего кредитования, а также кредитов для фермеров и предприятий, ведущих сельскохозяйственную деятельность в регионах Азербайджана, которая также поддерживается ЕС.

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