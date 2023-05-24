О нас

ЕАЭС предложил создать общую платежную карточку ШОС и БРИКС

ЕАЭС предложил создать общую платежную карточку ШОС и БРИКС Евразийский экономический союз (ЕАЭС) предлагает партнерам из Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) создать общую платежную карточку.
Финансы
24 мая 2023 г. 13:00
ЕАЭС предложил создать общую платежную карточку ШОС и БРИКС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) предлагает партнерам из Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) создать общую платежную карточку.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

"Несколько слов о расчетах в национальных валютах. Сейчас у нас это около 80% составляет во взаимной торговле, но мы предлагаем коллегам из БРИКС и ШОС объединить наш потенциал. Речь могла бы идти о совместных подходах использования цифровых валют и выпуске общей платежной карточки", - сказал он, выступая в ходе форума ЕАЭС.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Остаток Гарантийного фонда достиг 840 млн манатов
Остаток Гарантийного фонда достиг 840 млн манатов
24 мая 2023 г. 12:52
Палата: Учет некоторых расходов не соответствует единой бюджетной классификации
Палата: Учет некоторых расходов не соответствует единой бюджетной классификации
24 мая 2023 г. 12:37
Азеристиликтеджизату было выделено 41 млн манатов для покрытия убытка
"Азеристиликтеджизату" было выделено 41 млн манатов для покрытия убытка
24 мая 2023 г. 12:27
В прошлом году на Стратегию социально-экономического развития потрачено 2,4 млрд манатов
В прошлом году на Стратегию социально-экономического развития потрачено 2,4 млрд манатов
24 мая 2023 г. 12:26
Бакинскому метрополитену выделено 51,9 млн манатов субсидий в 2022 году
Бакинскому метрополитену выделено 51,9 млн манатов субсидий в 2022 году
24 мая 2023 г. 12:22
Поступления от налога на прибыль по нефтяному сектору Азербайджана выросли в 5 раз
Поступления от налога на прибыль по нефтяному сектору Азербайджана выросли в 5 раз
24 мая 2023 г. 12:16
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
В Фонд образовательного студенческого кредита было выделено 102 млн. манатов
В Фонд образовательного студенческого кредита было выделено 102 млн. манатов
24 мая 2023 г. 12:11
Расходы соцназначения выросли на 4,4 млрд манатов за последние 5 лет
Расходы соцназначения выросли на 4,4 млрд манатов за последние 5 лет
24 мая 2023 г. 11:57
В прошлом году юридические лица в Азербайджане выплатили налог на прибыль на сумму более 8,5 млрд манатов
В прошлом году юридические лица в Азербайджане выплатили налог на прибыль на сумму более 8,5 млрд манатов
24 мая 2023 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi