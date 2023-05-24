ЕАЭС предложил создать общую платежную карточку ШОС и БРИКС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) предлагает партнерам из Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) создать общую платежную карточку.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) предлагает партнерам из Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) создать общую платежную карточку.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

"Несколько слов о расчетах в национальных валютах. Сейчас у нас это около 80% составляет во взаимной торговле, но мы предлагаем коллегам из БРИКС и ШОС объединить наш потенциал. Речь могла бы идти о совместных подходах использования цифровых валют и выпуске общей платежной карточки", - сказал он, выступая в ходе форума ЕАЭС.